Решение принято: россиян заставят снять кондиционеры и не разрешат устанавливать новые

На дворе весна — ранняя и тёплая, да и лето не за горами, а оно по мнению метеорологов будет жарким. Уже сейчас всё больше россиян задумываются о приобретении и установке кондиционера. Однако, эта затея может обернуться рядом проблем, если не учесть все тонкости, пишет progorod33.ru.

Дело в том что верховный суд Российской Федерации запретил устанавливать кондиционеры на фасады домов без согласования с другими собственниками помещений. Разрешение можно получить лишь на общем собрании жильцов, если 2/3 собственников квартир скажут «Да». А не скажут, то и устанавливать запрещено.