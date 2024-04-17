В усинской деревне Новикбож пожар унес жизнь мужчины

За последние сутки на территории республики зафиксировано четыре пожара. Один из них завершился трагедией. Об этом сообщают в региональном ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании в частном жилом доме по адресу: дом Новикбож, улица Школьная, поступило в пожарно-спасательную службу Усинска 16 апреля. На место вызова были направлены соответствующие подразделения. Пожар удалось ликвидировать, однако в процессе тушения обнаружено тело погибшего мужчины 1965 года рождения.