В усинской деревне Новикбож пожар унес жизнь мужчины
- 10:30 17 апреля
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- Елизавета Петрова
За последние сутки на территории республики зафиксировано четыре пожара. Один из них завершился трагедией. Об этом сообщают в региональном ГУ МЧС.
Сообщение о возгорании в частном жилом доме по адресу: дом Новикбож, улица Школьная, поступило в пожарно-спасательную службу Усинска 16 апреля. На место вызова были направлены соответствующие подразделения. Пожар удалось ликвидировать, однако в процессе тушения обнаружено тело погибшего мужчины 1965 года рождения.
Для тушения огня было задействовано 8 человек и 1 единица техники, включая 5 добровольных пожарных. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Три других пожара, произошедших предыдущим вечером, были вызваны нарушениями требований пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей.
Помимо этого, в пожарно-спасательную службу Усть-Цилемского района поступило сообщение о возгорании в бане по адресу: село Коровий Ручей, улица Припечорская. Пострадавших нет, огонь был ликвидирован на площади 1 квадратный метр.
Также, в пожарно-спасательную службу Корткеросского района поступило уведомление о пожаре в бане по адресу: поселок Визябож, улица Набережная. Пострадавших нет, огонь был потушен на площади 20 квадратных метров.
Также в пожарно-спасательную службу Прилузского района поступило сообщение о возгорании в хозпостройке по адресу: село Объячево, улица Лесная. Пострадавших нет, огонь был потушен на площади 48 квадратных метров.