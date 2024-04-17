В Сыктывкаре с 15 апреля ввели ограничения для большегрузов
- 09:55 17 апреля
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "ПроГород Сыктывкар"
В Сыктывкаре ввели ограничения на движение большегрузов. Постановление опубликовано на сайте администрации Сыктывкара.
Ограничения действуют с 15 апреля по 7 мая включительно. Меры приняты в целях сохранения автодорог и обеспечения безопасности дорожного движения.
Индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим перевозки грузов, рекомендуют использовать транспортные средства с меньшей разрешенной максимальной массой. С перечнем улиц и автодорог, на которых вводится режим временного ограничения движения, можно ознакомиться по ссылке.