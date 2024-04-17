Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Сыктывкаре с 15 апреля ввели ограничения для большегрузов

В Сыктывкаре с 15 апреля ввели ограничения для большегрузовФото из архива "ПроГород Сыктывкар"

В Сыктывкаре ввели ограничения на движение большегрузов. Постановление опубликовано на сайте администрации Сыктывкара.

Ограничения действуют с 15 апреля по 7 мая включительно. Меры приняты в целях сохранения автодорог и обеспечения безопасности дорожного движения.

Индивидуальным предпринимателям и организациям, осуществляющим перевозки грузов, рекомендуют использовать транспортные средства с меньшей разрешенной максимальной массой. С перечнем улиц и автодорог, на которых вводится режим временного ограничения движения, можно ознакомиться по ссылке.

...

  • 0

Популярное

Последние новости