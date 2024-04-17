Мишустин меняет решение с пенсиями: сюрприз ждет стариков с 1 мая

В правительстве сообщили о том, что с 1 мая 2024 года будут увеличены пенсии для определенных категорий пенсионеров. Это касается членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и пенсионеров угольной промышленности. Размер доплат зависит от различных факторов, таких как стаж, зарплата и взносы работодателей.

Также было объявлено, что с 1 марта 2024 года пенсии увеличатся на 100% для пенсионеров старше 80 лет и для лиц с первой группой инвалидности. Те, кто достигнет 80-летнего возраста и имеет первую группу инвалидности, получат увеличение пенсии на 8134 рубля.