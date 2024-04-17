Мишустин меняет решение с пенсиями: сюрприз ждет стариков с 1 мая
- 09:40 17 апреля
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- Служба новостей
В правительстве сообщили о том, что с 1 мая 2024 года будут увеличены пенсии для определенных категорий пенсионеров. Это касается членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и пенсионеров угольной промышленности. Размер доплат зависит от различных факторов, таких как стаж, зарплата и взносы работодателей.
Также было объявлено, что с 1 марта 2024 года пенсии увеличатся на 100% для пенсионеров старше 80 лет и для лиц с первой группой инвалидности. Те, кто достигнет 80-летнего возраста и имеет первую группу инвалидности, получат увеличение пенсии на 8134 рубля.
Граждане, которым будет установлена I группа инвалидности в мае этого года, также получат прибавку. Некоторые пенсионеры получат дополнительные выплаты в размере 10 тысяч рублей, если они имеют отношение к Дню Победы и Великой Отечественной войне.
Социальный фонд уже имеет информацию о большинстве пенсионеров, поэтому дополнительные заявления в большинстве случаев не требуются. Однако в некоторых случаях нужно обратиться с заявлением, например, если у пенсионера появились новые иждивенцы.
С 1 марта 2024 года обычным гражданам предоставлена возможность увеличить свою будущую пенсию через платформу госуслуг. С помощью калькулятора можно определить индивидуальные пенсионные коэффициенты и стаж для определения суммы добровольного взноса, что может привести к увеличению будущих пенсионных выплат, сообщает ngnovoros.ru.