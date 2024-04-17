Адски жарким будет не только лето: прогноз Вильфанда вплоть до самой осени 2024
- 09:20 17 апреля
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- Служба новостей
Что обещает главный синоптик страны
Синоптики сообщают, что в Ярославской области начало лето будет достаточно жарким: метеорологи считают, что столбики термометров будут подниматься до +35 градусов.
Этим летом сильную жару синоптики прогнозируют по всей России. Зной, согласно прогнозам главного метеоролога страны Романа Вильфанда, продлится до осени. Об этом сообщает издание "Российская газета":
- "В прошлом году сентябрь был просто изумительным - четвертым летним месяцем. В нынешнем году можно ожидать тоже теплый сентябрь. Но осадков выпадет значительно больше. При этом прошлый сентябрь был самым сухим за весь период инструментальных наблюдений за погодой", - сообщает Роман Вильфанд.
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