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Адски жарким будет не только лето: прогноз Вильфанда вплоть до самой осени 2024

Адски жарким будет не только лето: прогноз Вильфанда вплоть до самой осени 2024Фото из архива "Про Города"

Что обещает главный синоптик страны

Синоптики сообщают, что в Ярославской области начало лето будет достаточно жарким: метеорологи считают, что столбики термометров будут подниматься до +35 градусов.

Этим летом сильную жару синоптики прогнозируют по всей России. Зной, согласно прогнозам главного метеоролога страны Романа Вильфанда, продлится до осени. Об этом сообщает издание "Российская газета":

- "В прошлом году сентябрь был просто изумительным - четвертым летним месяцем. В нынешнем году можно ожидать тоже теплый сентябрь. Но осадков выпадет значительно больше. При этом прошлый сентябрь был самым сухим за весь период инструментальных наблюдений за погодой", - сообщает Роман Вильфанд.


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