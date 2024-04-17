Адски жарким будет не только лето: прогноз Вильфанда вплоть до самой осени 2024

Что обещает главный синоптик страны

Синоптики сообщают, что в Ярославской области начало лето будет достаточно жарким: метеорологи считают, что столбики термометров будут подниматься до +35 градусов.

Этим летом сильную жару синоптики прогнозируют по всей России. Зной, согласно прогнозам главного метеоролога страны Романа Вильфанда, продлится до осени. Об этом сообщает издание "Российская газета":