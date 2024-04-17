В Сыктывкаре женщины мечтают об отпуске на море больше мужчин
- 08:30 17 апреля
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- Татьяна Зубова
Каждая третья женщина мечтает об отпуске на море, среди мужчин такие мысли посещают лишь каждого пятого. Открытый опрос, организованный сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос среди экономически активного населения.
26% жителей Сыктывкара считают наилучшим вариантом летнего отпуска - путешествие на море. 14% считают, что лучше остаться дома, в то время как 11% предпочли бы отдохнуть на даче или в деревне.
Среди горожан 8% считают, что отпуск этим летом следует провести именно в России, в то время как 7% готовы отправиться за границу. Еще 1% выделили конкретные направления: Турцию, Египет и страны Азии.
Каждый двадцатый респондент советует отдохнуть на природе. Крым и курорты Краснодарского края набрали по 3% голосов. Еще 2% предпочли бы отдыхать вдали от людей, а также отправиться в путешествие в другой город. Такие известные внутренние туристические направления, как Байкал, Дагестан и Алтай, набрали по 1% голосов среди опрошенных.
Женщины гораздо чаще мужчин мечтают о летнем отпуске на море. В то время как среди мужчин примерно равное количество сторонников морского отдыха и тех, кто предпочитает оставаться дома.
Работающие горожане чаще всего мечтают о летних отпусках на море и за границей, чем безработные.