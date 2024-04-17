В Сыктывкаре женщины мечтают об отпуске на море больше мужчин

Каждая третья женщина мечтает об отпуске на море, среди мужчин такие мысли посещают лишь каждого пятого. Открытый опрос, организованный сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провел опрос среди экономически активного населения.

26% жителей Сыктывкара считают наилучшим вариантом летнего отпуска - путешествие на море. 14% считают, что лучше остаться дома, в то время как 11% предпочли бы отдохнуть на даче или в деревне.