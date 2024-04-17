В Усинске водитель попал под колеса собственного грузовика
- 09:00 17 апреля
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- Елизавета Петрова
В Усинске произошло ЧП, в ходе которого пострадал водитель собственного грузовика. Информацию о происшествии предоставили в органах уголовного розыска УГИБДД МВД Республики Коми.
Авария произошла 16 апреля около 9:10. Водитель 1974 года рождения управлял Уралом в районе дома №4 на улице Железнодорожной. Перед выходом из кабины он не установил грузовик на ручник, что привело к самопроизвольному движению машины. В результате грузовик наехал на водителя, находившегося позади автомобиля.
Водитель получил серьезные травмы: открытая черепно-мозговая травма, перелом свода и основания черепа, лицевого скелета, вдавленный перелом височной кости, ушиб головного мозга, закрытая травма грудной клетки, перелом пяти ребер, пневмоторакс обоих легких.
Он был доставлен в реанимационное отделение для госпитализации. Водитель имеет стаж вождения с 1992 года.