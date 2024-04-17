В Усинске водитель попал под колеса собственного грузовика

В Усинске произошло ЧП, в ходе которого пострадал водитель собственного грузовика. Информацию о происшествии предоставили в органах уголовного розыска УГИБДД МВД Республики Коми.

Авария произошла 16 апреля около 9:10. Водитель 1974 года рождения управлял Уралом в районе дома №4 на улице Железнодорожной. Перед выходом из кабины он не установил грузовик на ручник, что привело к самопроизвольному движению машины. В результате грузовик наехал на водителя, находившегося позади автомобиля.