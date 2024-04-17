Воркутинец, что до смерти избил знакомую, отправится в колонию на семь лет

Воркутинец, что до смерти избил свою знакомую, отправится за решётку. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

По информации ведомства, в декабре минувшего 2023 года в квартире одного из домов по улице Энтузиастов местный житель отдыхал в компании своей знакомой 47 лет. Пара распивала спиртное и мирно беседовала, но в какой-то момент между так называемыми "собутыльниками" произошёл конфликт. Вскоре горожанин перешёл от слов к рукоприкладству. Он жестоко избил жертву, а когда та переслала подавать признаки жизни, вынес её тело в подъезд и оставил там. Позднее эксперты диагностировали у погибшей закрытую травму грудной клетки с переломами ребер.