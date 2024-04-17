В Коми женщина не стала выплачивать кредит, а после отсудила у банка компенсацию

В прилузский районный суд Республики Коми обратилась местная жительница с намерением защитить свои права. Дело в том, что ещё в феврале 2023 года сельчанку признали банкротом. Соответствующие сведения внесли в единый федеральный реестр, а также доведены до сведения кредитных организаций.

Однако коллекторское агентство, представлявшее интересы одного из банков, в течение 2023 года назойливо напоминало женщине о необходимости погашения кредитной задолженности путём звонков и СМС-сообщений.