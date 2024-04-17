В Коми женщина не стала выплачивать кредит, а после отсудила у банка компенсацию
- 07:00 17 апреля
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- Татьяна Зубова
В прилузский районный суд Республики Коми обратилась местная жительница с намерением защитить свои права. Дело в том, что ещё в феврале 2023 года сельчанку признали банкротом. Соответствующие сведения внесли в единый федеральный реестр, а также доведены до сведения кредитных организаций.
Однако коллекторское агентство, представлявшее интересы одного из банков, в течение 2023 года назойливо напоминало женщине о необходимости погашения кредитной задолженности путём звонков и СМС-сообщений.
Заявительница, будучи на пенсии, потребовала от банка компенсацию морально вреда в размере 250 тысяч рублей, поскольку "атака" коллекторов отрицательно повлияла на её моральное и физическое состояние. Суд установил, что подобные действия действительно нарушают не только законодательство, но и принципы человеческого достоинства, вторгаясь в частную жизнь и вызывая нравственные страдания.
Проведя анализ представленных фактов, суд пришёл к заключению о несоразмерности действий банка с учётом прошедшей процедуры банкротства. Потому пригнал требованиям пенсионерки обоснованными и взыскал с финансовой организации в пользу женщины 3 000 рублей.