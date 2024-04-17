В Коми доярку избили из-за навоза

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Княжпогостском районе скотник избил женщину из-за навоза. Детали преступления сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Как уточняется в материалах дела, инцидент произошел в сентябре минувшего 2023 года в одной из ферм муниципалитета. Мужчина, что работал скотником, разозлился на доярку, поскольку она то и дело требовала очистить навоз из-под животных.

Он ударил женщину кулаком по лицу, после толкнул ногой в спину. Далее, испугавшись ответной агрессии, мужчина бросился бежать, кидая в сторону доярки предметы, что только попадались под руку. В результате в лицо потерпевшей "прилетела" металлическая деталь. Женщина получила ушибы с кровоподтеками.