Полицейские, что спасли женщину из горящего дома в Эжве, попали на видео
- 06:30 17 апреля
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- Татьяна Зубова
Спасение женщины из горящего дома в Эжве попало на видео.
Напомним, двухэтажная "деревяшка" на улице Дружбы в эжвинском Строителе загорелась в воскресенье, 14 апреля.
Из здания эвакуировались 46 человек. Как выяснилось позднее, еще до приезда пожарных одной из жильцов второго этажа покинуть здание помогли полицейские. Дело в том, что из-за возгорания на первом этаже подъезд и лестничная площадка были полностью в дыму, потому спастись можно было только через окно.
На кадрах видно, как один из полицейских залез в квартиру к женщине, забравшись по фасаду. Он взял горожанку за руки и медленно спустил вниз, где ее подхватил напарник правоохранителя. Видео героического поступка смотрите в нашем телеграм-канале.
Очевидцы происшествия также сообщили, что в результате пожара выгорел почти весь подъезд, а в саму квартиру, где зафиксировали возгорание, из-за пьяных посиделок не раз вызывали полицейских.