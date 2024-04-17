Полицейские, что спасли женщину из горящего дома в Эжве, попали на видео

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Спасение женщины из горящего дома в Эжве попало на видео. Напомним, двухэтажная "деревяшка" на улице Дружбы в эжвинском Строителе загорелась в воскресенье, 14 апреля.

Из здания эвакуировались 46 человек. Как выяснилось позднее, еще до приезда пожарных одной из жильцов второго этажа покинуть здание помогли полицейские. Дело в том, что из-за возгорания на первом этаже подъезд и лестничная площадка были полностью в дыму, потому спастись можно было только через окно.

На кадрах видно, как один из полицейских залез в квартиру к женщине, забравшись по фасаду. Он взял горожанку за руки и медленно спустил вниз, где ее подхватил напарник правоохранителя. Видео героического поступка смотрите в нашем телеграм-канале.