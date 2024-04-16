В Сыктывкаре продавец выплатил покупателю тройную цену ноутбука

УФССП России по Республике Коми

Житель Москвы приобрел ноутбук стоимостью 85 000 рублей через интернет-магазин. Однако, получив товар в пункте выдачи, он обнаружил, что качество русской раскладки клавиатуры оставляет желать лучшего. В связи с этим, покупатель отказался от товара и попросил вернуть свои деньги, однако его претензия не была удовлетворена.

В итоге, обратившись в суд, покупатель достиг более успешного результата. Судом в пользу покупателя была вынесена решающая сторона: продавец должен был не только вернуть сумму оплаты за ноутбук, но и уплатить неустойку, штраф, компенсацию морального вреда, а также покрыть судебные расходы, что общей суммой составило 266 000 рублей.

Ответственный судебный пристав по Сыктывкару № 2 направил должнику электронное постановление о начале исполнительного производства и, для обеспечения сбора средств, наложил арест на счета должника.