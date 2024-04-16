В Сыктывкаре продавец выплатил покупателю тройную цену ноутбука
- 19:15 16 апреля
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- Елизавета Петрова
Житель Москвы приобрел ноутбук стоимостью 85 000 рублей через интернет-магазин. Однако, получив товар в пункте выдачи, он обнаружил, что качество русской раскладки клавиатуры оставляет желать лучшего.
В связи с этим, покупатель отказался от товара и попросил вернуть свои деньги, однако его претензия не была удовлетворена.
В итоге, обратившись в суд, покупатель достиг более успешного результата. Судом в пользу покупателя была вынесена решающая сторона: продавец должен был не только вернуть сумму оплаты за ноутбук, но и уплатить неустойку, штраф, компенсацию морального вреда, а также покрыть судебные расходы, что общей суммой составило 266 000 рублей.
Ответственный судебный пристав по Сыктывкару № 2 направил должнику электронное постановление о начале исполнительного производства и, для обеспечения сбора средств, наложил арест на счета должника.
Однако, компания решила не увеличивать свои затраты, чтобы избежать задержки платежа, и перечислила задолженность на депозит службы. Деньги были направлены взыскателю, и исполнение решения суда было успешно завершено.