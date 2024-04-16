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Власти Коми планируют ускорить строительство моста через Печору

Власти Коми планируют ускорить строительство моста через ПечоруФото из архива "ПроГород Сыктывкар"

Власти Коми хотят процесс строительства моста через реку Печору. Запланированный срок окончания работ - 2028 год. Однако, с целью сокращения времени, планируется начать работы уже в 2026 году. В настоящее время уже идет проектирование моста, целью которого является завершение строительства до конца 2024 года.

Глава Коми, Владимир Уйба, обратился к комитету Совета Федерации по экономической политике, где представил доклад о развитии экономики республики и модернизации важной социальной инфраструктуры. Он также обратился к сенаторам с просьбой поддержки нескольких проектов, включая строительство моста через реку Печору на участке от Аксая до Усть-Усы автомобильной дороги Сыктывкар-Нарьян-Мар.

Это сооружение позволит соединить Республику Коми и Ненецкий автономный округ. Для этих целей в региональном бюджете выделено почти полмиллиарда рублей. В настоящее время проводятся инженерные изыскания и проектирование объекта. Работы планируется завершить к 15 декабря 2024 года. Согласно презентации, представленной сенаторам, мост будет металлическим, его длина составит 3 тысячи погонных метров, а наибольший пролет - 126 метров.

Строительство моста планируется осуществить в три этапа: подготовка территории, строительство автомобильной дороги и, наконец, мостового перехода. Предварительная оценка затрат на строительно-монтажные работы составляет около 45 миллиардов рублей.

Заместителю Председателя Правительства России Марату Хуснуллину было направлено совместное обращение со стороны Коми и НАО с просьбой перенести начало строительства моста с 2028 года на 2026 год, а также выделить дополнительные 20 миллиардов рублей из федерального бюджета.

"Мы просим вас поддержать нас в переносе сроков строительства на более ранний период. Мы уже выделили полмиллиарда рублей, чтобы иметь готовую проектную документацию", - заявил глава Коми.

Ранее заместитель Председателя Правительства Коми, министр строительства и ЖКХ Андрей Чибисов, заявил, что в федеральном бюджете были предусмотрены средства на строительство моста с 2026 года, однако республика просила перенести начало финансирования на 2025 год, если проект будет утвержден государственной экспертизой к концу текущего года. Это необходимо для того, чтобы власти могли начать доставку инертных материалов в зимний период.

Необходимость еще одного моста возникает для соединения Сыктывкара и поселка Седкыркещ. В настоящее время отсутствует мост через реку Вычегда, поэтому в зимний период используется ледовая переправа.

В настоящий момент в Сыктывкаре продолжается период распутицы, а автомобильные и пешеходные переправы были демонтированы, что отрезало жителей поселка от основной части территории. По словам руководителя региона, строительство круглогодичного автотранспортного сообщения позволит соединить город с четырьмя отдаленными населенными пунктами, в которых проживает около 2 тысяч человек, а летом это число увеличивается в 4-5 раз.

"Проектно-сметная документация на строительство моста уже разработана, а в прошлом году она получила положительное заключение по результатам инженерных изысканий. Прошу комитет поддержать нас в реализации проекта и рекомендовать Минтрансу России рассмотреть возможность включения данного мероприятия в госпрограмму "Развитие транспортной системы"", - обратился глава Коми.

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