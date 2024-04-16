Власти Коми планируют ускорить строительство моста через Печору

Фото из архива "ПроГород Сыктывкар"

Власти Коми хотят процесс строительства моста через реку Печору. Запланированный срок окончания работ - 2028 год. Однако, с целью сокращения времени, планируется начать работы уже в 2026 году. В настоящее время уже идет проектирование моста, целью которого является завершение строительства до конца 2024 года. Глава Коми, Владимир Уйба, обратился к комитету Совета Федерации по экономической политике, где представил доклад о развитии экономики республики и модернизации важной социальной инфраструктуры. Он также обратился к сенаторам с просьбой поддержки нескольких проектов, включая строительство моста через реку Печору на участке от Аксая до Усть-Усы автомобильной дороги Сыктывкар-Нарьян-Мар.

Это сооружение позволит соединить Республику Коми и Ненецкий автономный округ. Для этих целей в региональном бюджете выделено почти полмиллиарда рублей. В настоящее время проводятся инженерные изыскания и проектирование объекта. Работы планируется завершить к 15 декабря 2024 года. Согласно презентации, представленной сенаторам, мост будет металлическим, его длина составит 3 тысячи погонных метров, а наибольший пролет - 126 метров.

Строительство моста планируется осуществить в три этапа: подготовка территории, строительство автомобильной дороги и, наконец, мостового перехода. Предварительная оценка затрат на строительно-монтажные работы составляет около 45 миллиардов рублей.

Заместителю Председателя Правительства России Марату Хуснуллину было направлено совместное обращение со стороны Коми и НАО с просьбой перенести начало строительства моста с 2028 года на 2026 год, а также выделить дополнительные 20 миллиардов рублей из федерального бюджета.

"Мы просим вас поддержать нас в переносе сроков строительства на более ранний период. Мы уже выделили полмиллиарда рублей, чтобы иметь готовую проектную документацию", - заявил глава Коми.

Ранее заместитель Председателя Правительства Коми, министр строительства и ЖКХ Андрей Чибисов, заявил, что в федеральном бюджете были предусмотрены средства на строительство моста с 2026 года, однако республика просила перенести начало финансирования на 2025 год, если проект будет утвержден государственной экспертизой к концу текущего года. Это необходимо для того, чтобы власти могли начать доставку инертных материалов в зимний период.

Необходимость еще одного моста возникает для соединения Сыктывкара и поселка Седкыркещ. В настоящее время отсутствует мост через реку Вычегда, поэтому в зимний период используется ледовая переправа.

В настоящий момент в Сыктывкаре продолжается период распутицы, а автомобильные и пешеходные переправы были демонтированы, что отрезало жителей поселка от основной части территории. По словам руководителя региона, строительство круглогодичного автотранспортного сообщения позволит соединить город с четырьмя отдаленными населенными пунктами, в которых проживает около 2 тысяч человек, а летом это число увеличивается в 4-5 раз.