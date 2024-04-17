По 5 литров под корень: после такой подкормки соберете 8 кг малины с 1 куста

Лето — время ярких солнечных дней, аромата свежих ягод и нежных малиновых кустов. Однако, чтобы наслаждаться богатым урожаем малины, необходимо уделить внимание правильному уходу за растениями. Мы подготовили для вас подробную схему подкормки малины, которая поможет собрать обильный урожай даже с одного куста, sevastopolmedia.ru.

Весенняя подкормка

Перед началом вегетации малины особенно важно обеспечить ей достаточное количество азота, который способствует интенсивному росту и развитию листьев. Для этого подойдут следующие варианты азотных удобрений: