Не берите даже со скидкой: Роскачество назвало марки колбасы, которые не надо покупать

В Роскачестве назвали марки колбасы различного вида, которые получили самые низкие оценки в ходе масштабных проверок. Такие образцы получили негативные отзывы от организации из-за различных нарушений, касающихся состава товара и не только, передаёт PRIMPRESS.

По итогам многочисленных исследований Роскачество определило лучшие и худшие марки колбас различного вида, которые можно найти на прилавках отечественных магазинов. Например, антирейтинг составили среди сервелата, который пользуется стабильным спросом среди россиян и часто оказывается на столе не только по праздникам, но и в обычные дни.