Не берите даже со скидкой: Роскачество назвало марки колбасы, которые не надо покупать
- 22:00 16 апреля
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- Служба новостей
В Роскачестве назвали марки колбасы различного вида, которые получили самые низкие оценки в ходе масштабных проверок. Такие образцы получили негативные отзывы от организации из-за различных нарушений, касающихся состава товара и не только, передаёт PRIMPRESS.
По итогам многочисленных исследований Роскачество определило лучшие и худшие марки колбас различного вида, которые можно найти на прилавках отечественных магазинов. Например, антирейтинг составили среди сервелата, который пользуется стабильным спросом среди россиян и часто оказывается на столе не только по праздникам, но и в обычные дни.
Одним из худших образцов варено-копченой колбасы с характерным "пестреньким" рисунком на срезе специалисты назвали марку "Дмитрогорский продукт". Анализ в лаборатории показал, что в этой колбасе есть антибиотик, а также натуральный краситель, который не был заявлен на упаковке.
За аналогичное нарушение в конец списка Роскачество поставило и сервелат "Йола агрохолдинг", а в колбасе "Стародворские колбасы" помимо прочего нашли еще и ДНК птицы и сои. Это значит, по словам специалистов, что производитель продукта попытался сэкономить на сырье.
Также эксперты обнародовали антирейтинг докторской колбасы, которую часто используют для завтрака или перекусов. Хуже всех показатели оказались у такой колбасы Губернской мясной компании. Образец отправили в черный список опять же из-за антибиотиков в составе, а кроме того, специалисты выяснили, что в этой колбасе жира оказалось меньше заявленного, а белка, наоборот, больше.
Низкие показатели были присуждены и докторской колбасе "Егорьевская". С одной стороны, в лаборатории подтвердили, что в колбасе нет консервантов и красителей, а сам продукт хорошо проварен. Но, с другой стороны, в составе нашли остатки антибиотиков, а доля белков и жиров оказалась ниже, чем заявил сам производитель на упаковке.