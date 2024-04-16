Ремонт аэродрома Воркуты оценили в 8 миллиардов рублей

Полная реконструкция искусственных покрытий аэродрома города Воркуты оценивается в сумму в 7,9 миллиарда рублей. Такую информацию представил глава Коми Владимир Уйба в своей презентации на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, прошедшем во вторник.

Отмечается, что ремонт покрытий взлетно-посадочной полосы, оцененный в 1,2 миллиарда рублей, необходим для получения сертификата летной годности. Уйба также высказал пожелание о передаче аэропорта Воркуты в федеральную собственность в ускоренном порядке.