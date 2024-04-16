Ремонт аэродрома Воркуты оценили в 8 миллиардов рублей
- 17:15 16 апреля
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- Елизавета Петрова
Полная реконструкция искусственных покрытий аэродрома города Воркуты оценивается в сумму в 7,9 миллиарда рублей. Такую информацию представил глава Коми Владимир Уйба в своей презентации на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, прошедшем во вторник.
Отмечается, что ремонт покрытий взлетно-посадочной полосы, оцененный в 1,2 миллиарда рублей, необходим для получения сертификата летной годности. Уйба также высказал пожелание о передаче аэропорта Воркуты в федеральную собственность в ускоренном порядке.
Согласно стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года, утвержденной в декабре 2023 года, аэропорт Воркуты должен перейти в федеральную собственность в IV квартале 2024 года.
В роли ответственных исполнителей по данному вопросу указаны правительство Республики Коми, Минтранс РФ, Росавиация и ФКП "Аэропорты Красноярья". Уйба предложил передать аэропорт в Воркуте в федеральную собственность еще в 2021 году, отмечая, что для проведения реконструкции взлетно-посадочной полосы в региональном бюджете не хватает средств.
В октябре 2023 года президент Владимир Путин поручил включить в программу социально-экономического развития Коми возможность передачи аэропорта Воркуты в федеральную собственность, а также предложил провести мероприятия, способствующие устойчивой деятельности АО "Комиавиатранс".
В презентации, представленной на заседании Совфеда, отмечается, что передача аэропорта в федеральную собственность позволит сохранить авиасообщение с городом, обеспечит "национальную безопасность в Арктическом регионе" и способствует развитию туризма.
Аэропорт Воркуты расположен на юго-западной окраине города и, помимо гражданской авиации, используется также авиацией ФСБ РФ. В настоящее время аэропорт входит в собственность Республики Коми через АО "Комиавиатранс".
В декабре 2023 года пресс-служба правительства Коми сообщила, что АО "Воркутауголь" (входит в группу "Русская энергия" Романа Троценко) выделяет 150 миллионов рублей на текущий ремонт аэропорта Воркуты.