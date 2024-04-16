Коми УФАС выявило признаки сговора на рынке пассажирских перевозок в столице Коми

Фото из архива "ПроГород Сыктывкар"

Управление антимонопольной службы России по Республике Коми получило жалобы от индивидуальных предпринимателей на возможное сговорное поведение конкурентов на рынке пассажирских перевозок в Сыктывкаре. По информации антимонопольного ведомства, было установлено, что несколько предпринимателей в период с 2021 по 2023 годы совместно участвовали в закупках на предоставление регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа на территории города.

В ходе торгов данные хозяйствующие субъекты снижали начальную цену контракта на более чем 99 процентов и затем предлагали свои цены на его заключение. Некоторые из них, не имея необходимых ресурсов для выполнения контракта, добивались такого состояния торгов, что победителям при заключении контракта приходилось оплачивать расходы за право его заключения в размере от 1 500 000 рублей до 5 500 000 рублей, что не соответствует обычной практике таких закупок.

Данные участники торгов представляли заявки, ценовые предложения и участвовали в аукционах с одного IP-адреса, а также они указывали одинаковые контактные данные и адреса местонахождения. Более того, несмотря на отсутствие у некоторых из них необходимых ресурсов, они активно препятствовали конкуренции на торгах, предлагая ценовые предложения.

Все это говорит о скоординированной модели поведения участников закупок, которые знали о действиях друг друга и устранили конкуренцию для других участников или заключили контракт по цене, превышающей начальную цену контракта, которую им придется заплатить.