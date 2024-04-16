Гадость в пластике: Роскачество опубликовало черный список растительного масла

Эксперты Роскачества провели исследование качества растительных масел, представленных на рынке России. В ходе исследования было изучено 57 образцов масел, и большинство из них соответствовало стандартам качества. Однако у некоторых образцов были обнаружены недостатки, вызывающие опасения.

Несколько известных брендов, таких как "Солнце Мое", "Кубань", "Кубаночка", "Империя Солнца", "Золотой Стандарт", "Благо", "Алей Konako" и "Green Ray", не соответствовали требованиям, указанным на упаковке. Это означает, что информация, предоставляемая потребителям, может быть недостоверной.