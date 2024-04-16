В Коми хотят отложить на время строительство новой инфекционной больницы

Минстрой РФ

Строительство новой инфекционной больницы в Коми могут законсервировать из-за нехватки финансирования, сообщает «Парламентская газета». Объект уже строится с 2019 года, однако его готовность на данный момент составляет всего лишь 34%. Глава Коми, Владимир Уйба, сообщил в комитете Совета Федерации по социальной политике, что в 2023 году государство выделило на строительство больницы 590 миллионов рублей, однако в 2024 и 2025 годах средства на стройку не были заложены.

Инфекционная больница в настоящее время функционирует в зданиях, построенных еще в 1958 году, которые не соответствуют санитарным требованиям. Ранее федеральные власти поддерживали строительство нового медицинского учреждения с детским и взрослым отделениями.

Однако на достройку больницы требуется примерно 5 миллиардов рублей. В связи с этим Владимир Уйба обратился с просьбой о возврате бюджетных средств на строительство. Проект решения о поддержке региона сенаторы рассмотрят на пленарном заседании палаты 17 апреля.

По информации БНК, глава Коми также просил рассмотреть вопрос о выделении бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий по строительству больницы при подготовке проекта федерального бюджета на следующий трехлетний период (2025-2027 годы).