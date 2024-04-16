Сыктывкарке вернули деньги, потраченные на реконструкцию лоджии

Окончено исполнительное производство №2 в ОСП Сыктывкара в отношении производственной компании, отвечающей за выполнение реконструкции лоджии с использованием пластиковых конструкций. Об этом сообщают в УФССП России по Республике Коми.

Заказчица данного проекта обратилась в суд, так как работа была выполнена некачественно, а лоджия представляла угрозу для эксплуатации.