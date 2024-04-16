Сыктывкарке вернули деньги, потраченные на реконструкцию лоджии
- 13:45 16 апреля
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- Елизавета Петрова
Окончено исполнительное производство №2 в ОСП Сыктывкара в отношении производственной компании, отвечающей за выполнение реконструкции лоджии с использованием пластиковых конструкций. Об этом сообщают в УФССП России по Республике Коми.
Заказчица данного проекта обратилась в суд, так как работа была выполнена некачественно, а лоджия представляла угрозу для эксплуатации.
Несмотря на требование заказчицы о добровольном устранении недостатков, компания отказалась исправить свои ошибки. В результате, суд вынес решение о взыскании с компании не только фактически понесенных расходов заказчицы, но и назначил штраф в размере 50% от суммы взыскания.
В связи с этим, судебный пристав арестовал счет компании-должника на сумму в 319 тысяч рублей и наложил запрет на регистрационные действия с двумя автомобилями марки "ГАЗель". В установленный срок для добровольного исполнения требований заказчицы, сумма долга была полностью внесена на депозит службы.
Полученные деньги переданы заказчице, принудительные меры были отменены, и исполнительное производство успешно завершено.