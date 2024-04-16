Польза огромна: рассказываем, как использовать чистотел на участке

Появление чистотела на даче часто сопровождается исчезновением других сорняков, что делает его полезным для земли и огородных культур. Вот несколько способов, как использовать его:

Обогащение почвы. Выделяйте для чистотела отдельный уголок на грядке, чтобы он не забирал у других растений питательные вещества. Постепенно он уменьшает количество других сорняков, создавая благоприятные условия для роста луковичных и плодовых растений.