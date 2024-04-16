В Коми 605 семей получили на первенца региональный семейный капитал

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В Коми 605 семей получили региональный семейный капитал на первого ребенка. Об этом сообщают в пресс-службе главы Коми. Среди этих семей 176 родителей первенца получили выплаты в увеличенном размере, составляющие 500 и 300 тысяч рублей.

Напомним, что региональный семейный капитал выдается исключительно из бюджета Коми и может быть получен при рождении первого ребенка. С 2024 года размер этой выплаты был увеличен вдвое - с 150 до 300 тысяч рублей. Тем женщинам, которые родили впервые до достижения 25-летнего возраста, предоставляется сумма в размере полумиллиона рублей.

Региональный семейный капитал может быть использован молодыми родителями для решения самых важных вопросов, связанных с семьей. Кроме приобретения жилья, ремонта домов или квартир, средства можно направить на оплату образования или лечения ребенка, а также приобретение автомобиля, снегохода или маломерного судна.