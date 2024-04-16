В Коми 605 семей получили на первенца региональный семейный капитал
- 13:00 16 апреля
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- Елизавета Петрова
В Коми 605 семей получили региональный семейный капитал на первого ребенка. Об этом сообщают в пресс-службе главы Коми.
Среди этих семей 176 родителей первенца получили выплаты в увеличенном размере, составляющие 500 и 300 тысяч рублей.
Напомним, что региональный семейный капитал выдается исключительно из бюджета Коми и может быть получен при рождении первого ребенка. С 2024 года размер этой выплаты был увеличен вдвое - с 150 до 300 тысяч рублей. Тем женщинам, которые родили впервые до достижения 25-летнего возраста, предоставляется сумма в размере полумиллиона рублей.
Региональный семейный капитал может быть использован молодыми родителями для решения самых важных вопросов, связанных с семьей. Кроме приобретения жилья, ремонта домов или квартир, средства можно направить на оплату образования или лечения ребенка, а также приобретение автомобиля, снегохода или маломерного судна.
Кроме того, ежегодно семьи имеют возможность использовать до 50 тысяч рублей из регионального семейного капитала на оплату коммунальных услуг, семейных налогов, услуг детского сада, лечения в санаториях-профилакториях, страхования имущества или здоровья ребенка, а также на семейный отдых или физкультурно-оздоровительные услуги для детей.