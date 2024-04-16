В Коми закрыли ещё пять автомобильных ледовых переправ
- 16 апреля 11:45
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- Елизавета Петрова
Фото администрации Сыктывкара
В Коми закрыли еще пять автомобильных ледовых переправ. Сообщается, что постановлением МЧС Республики Коми запрещено движение по ледовым дорогам в следующих районах.
В Ухте через реку Ижма в селе Кедвавом; в Удороском районе через реку Мезень у села Пысса, а также через реку Вашка у села Важгорт; и наконец, в Усть-Цилемском районе – переправы через реку Нерица напротив деревни Черногорская и через реку Пижма напротив села Замежная.
Согласно данных МЧС, в настоящее время в Коми закрыто уже 30 переправ, но продолжает функционировать 74 (из которых 72 предназначены для автомобилей, а две – для пешеходов).