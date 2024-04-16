В Коми закрыли ещё пять автомобильных ледовых переправ

В Коми закрыли еще пять автомобильных ледовых переправ. Сообщается, что постановлением МЧС Республики Коми запрещено движение по ледовым дорогам в следующих районах.

В Ухте через реку Ижма в селе Кедвавом; в Удороском районе через реку Мезень у села Пысса, а также через реку Вашка у села Важгорт; и наконец, в Усть-Цилемском районе – переправы через реку Нерица напротив деревни Черногорская и через реку Пижма напротив села Замежная.