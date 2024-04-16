Мощный блок на клещей: средство за 60 рублей на одежду - лучше пшикалок из магазина

Весенний и летний периоды — это время, когда любители природы и активного отдыха сталкиваются с неприятной угрозой — клещами. Эти маленькие паразиты могут не только испортить впечатление от выхода на природу, но и представлять серьезную опасность для здоровья. Однако существует эффективное и при этом крайне доступное средство против клещей, которое можно легко приготовить и использовать самостоятельно, сообщает sevastopolmedia.ru.

Эксперты в области народных средств защиты от насекомых поделились рецептом, который обойдется всего в 60 рублей и покажет себя гораздо эффективнее покупных спреев. Основой такого средства является эфирное масло эвкалипта или герани, известные своими отпугивающими свойствами.