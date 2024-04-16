В Сыктывкаре планируют изменить стоимость перевозки пассажиров в заречные поселки
- 10:30 16 апреля
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре планируется изменение цен на перевозку пассажиров в заречные поселки.
Изменение стоимости связано с изменением расстояния между точками отправления. Например, в поселке Заречье стоимость проезда будет составлять 5,5 рубля, вместо предыдущих 6,6 рублей.
Администрация Сыктывкара опубликовала на портале для общественного обсуждения изменения в постановление, где устанавливаются максимальные тарифы на перевозку автомобилей, пассажиров и багажа по речным маршрутам. Это постановление было принято в июле 2021 года, и тарифы на перевозку были утверждены на основании приказа Службы Коми по тарифам того же года.
В 2022 году планировалось повышение тарифов, однако оно так и не состоялось. Таким образом, действуют тарифы, утвержденные почти три года назад.
Однако муниципальное казенное предприятие "Жилкомсервис", занимающееся речными перевозками, выступило с просьбой о пересмотре тарифов. Предприятие представило новые расстояния между пунктами, основываясь на письме Котласского филиала администрации Двинско-Печорского бассейна.
Например, для маршрута Сыктывкар - Заречье было решено использовать меньшее расстояние - 124 метра вместо предыдущих 150 метров. В результате, стоимость проезда снизится с 6,6 рублей до 5,5 рублей.
Для других маршрутов, наоборот, расстояние увеличится, и соответственно, стоимость проезда увеличится:
- Алешино - Седкыркещ - 83 рубля (вместо предыдущих 80 рублей);
- Улица Кутузова - Трехозерка - 98 рублей (вместо предыдущих 88 рублей);
- Проезд геологов - Трехозерка - 90 рублей (вместо предыдущих 88 рублей).
Маршрут Улица Пушкина - Сидорполой был исключен из постановления, так как по нему перевозки не осуществляются. Общественное обсуждение изменений в постановлении Администрации Сыктывкара завершится 21 апреля.