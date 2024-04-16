В Сыктывкаре планируют изменить стоимость перевозки пассажиров в заречные поселки

В Сыктывкаре планируется изменение цен на перевозку пассажиров в заречные поселки.

Изменение стоимости связано с изменением расстояния между точками отправления. Например, в поселке Заречье стоимость проезда будет составлять 5,5 рубля, вместо предыдущих 6,6 рублей.

Администрация Сыктывкара опубликовала на портале для общественного обсуждения изменения в постановление, где устанавливаются максимальные тарифы на перевозку автомобилей, пассажиров и багажа по речным маршрутам. Это постановление было принято в июле 2021 года, и тарифы на перевозку были утверждены на основании приказа Службы Коми по тарифам того же года.