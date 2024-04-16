"С этого дня бесплатно для каждого пенсионера": новая льгота в России действует с 18 апреля
- 09:40 16 апреля
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- Служба новостей
С начала апреля текущего года в России пожилым людям была предоставлена уникальная возможность - бесплатное посещение различных полезных мероприятий. Эта программа действует во всех регионах и предоставляет бесплатный доступ ко всем мероприятиям в течение месяца.
В рамках этой программы пенсионеры получили новые возможности на уровне регионов. Местные власти пересмотрели программу мероприятий для пожилых граждан, теперь они могут посещать различные активности абсолютно бесплатно.
Основное внимание уделяется активным клубам, которые способствуют активизации пожилых людей и делают их досуг более насыщенным. В почти каждом регионе России появились клубы под названием "Долголетие". В апреле пенсионеров ожидает очень насыщенная программа.
Например, в Нижнем Новгороде на апрель запланировано около 80 творческих и оздоровительных мероприятий для пожилых граждан, начиная с первого числа и продолжающихся весь месяц. Пенсионеры смогут бесплатно посещать лекции по саморазвитию и укреплению здоровья, творческие встречи и мастер-классы.
Кроме того, пенсионерам будет предоставлена возможность бесплатно заниматься различными видами спорта, такими как настольный теннис, скандинавская ходьба и другие. Все тренировки будут проводиться профессиональными тренерами, а нагрузка будет подобрана индивидуально.
Благодаря бесплатным мероприятиям пожилые люди смогут улучшить свою физическую и эмоциональную форму. Эта новая льгота доступна каждой женщине от 55 лет и мужчине от 60 лет и старше, сообщает progorod43.ru.