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В Коми охотник случайно убил напарника, перепутав его с лосем

В Коми охотник случайно убил напарника, перепутав его с лосемФото из архива "ПроГород Сыктывкар"

В Коми суд вынес приговор жителю Кировской области, который выстрелил в напарника на охоте. Об этом сообщают в пресс-службе судов Коми.

Судебное расследование показало, что произошедшее случилось в условиях недостаточной видимости, когда подсудимый ошибочно принял своего товарища за лося и совершил выстрел.

Трагический инцидент привел к гибели напарника, которого доставили в машине скорой помощи.
В ходе судебного заседания мужчина полностью признал свою вину в совершении данного преступления, но отказался давать показания.

Суд учел все обстоятельства произошедшего, исходя из чего было решено признать подсудимого виновным в причинении смерти по неосторожности.

С учетом установленных обстоятельств, характера и общественной опасности преступления, а также личности виновного и отсутствия обстоятельств, которые могли бы усугубить ситуацию, суд принял решение о назначении наказания в виде ограничения свободы.

15 апреля Прилузский районный суд вынес приговор, согласно которому подсудимый признан виновным и ему назначено 10 месяцев ограничения свободы.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск супруги погибшего, решив взыскать с подсудимого компенсацию морального вреда в размере 2 700 000 рублей на пользу семьи погибшего, включая его несовершеннолетних детей.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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