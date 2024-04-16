В Коми охотник случайно убил напарника, перепутав его с лосем

В Коми суд вынес приговор жителю Кировской области, который выстрелил в напарника на охоте. Об этом сообщают в пресс-службе судов Коми.

Судебное расследование показало, что произошедшее случилось в условиях недостаточной видимости, когда подсудимый ошибочно принял своего товарища за лося и совершил выстрел.