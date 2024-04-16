Адски жарким будет не только лето: прогноз Вильфанда вплоть до осени 2024
- 09:20 16 апреля
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- Служба новостей
Главный синоптик страны, Роман Вильфанд, прогнозирует, что начало лета в Ярославской области будет достаточно жарким, с температурой, достигающей +35 градусов. Он также сообщает, что этим летом по всей России ожидается сильная жара, которая продлится до осени, сообщает progorod76.ru.
Роман Вильфанд отмечает, что в прошлом году сентябрь был чрезвычайно теплым и солнечным, став четвертым летним месяцем. Он предполагает, что и в этом году сентябрь будет теплым, но с большим количеством осадков. В прошлом году сентябрь был самым сухим месяцем за всю историю наблюдений за погодой.
Таким образом, прогнозируется продолжение жаркой погоды в России до осени, но с большим количеством осадков в сентябре.
Синоптик Роман Вильфанд также отмечает, что сильная жара, прогнозируемая на этот летний сезон, может повлечь за собой повышенные риски засухи и пожаров. Поэтому, важно принимать меры предосторожности и следовать рекомендациям по пожарной безопасности. Будьте бдительны и следите за актуальной информацией от метеорологических служб.