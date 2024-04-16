Адски жарким будет не только лето: прогноз Вильфанда вплоть до осени 2024

Главный синоптик страны, Роман Вильфанд, прогнозирует, что начало лета в Ярославской области будет достаточно жарким, с температурой, достигающей +35 градусов. Он также сообщает, что этим летом по всей России ожидается сильная жара, которая продлится до осени, сообщает progorod76.ru.

Роман Вильфанд отмечает, что в прошлом году сентябрь был чрезвычайно теплым и солнечным, став четвертым летним месяцем. Он предполагает, что и в этом году сентябрь будет теплым, но с большим количеством осадков. В прошлом году сентябрь был самым сухим месяцем за всю историю наблюдений за погодой.