Стало известно, в каких сотрудниках чаще всего нуждаются работодатели Коми

Фото из архива "ПроГород Сыктывкар"

Аналитики hh.ru подвели итоги месяца на рынке труда и выяснили, кого ищут работодатели Коми прямо сейчас, а также как сильно изменились зарплаты у востребованных специалистов за год. Спрос на работников в республике Коми растет с высокими темпами, показывает аналитика портала hh.ru. За год количество новых рабочих мест в регионе выросло на 23%.

Однако, не все сферы испытывают дефицит кадров: спрос на медицинский персонал, работников сельского хозяйства и IT-специалистов снизился. С другой стороны, образование и наука стали еще более востребованными направлениями, с ростом спроса на 128%.

Особую нехватку персонала можно наблюдать в сфере закупок, где количество новых рабочих мест выросло на 111%. Компании активно ищут кадровых работников, административный и управляющий персонал. Спрос на эти специалистов вырос на 67%.

Проблема дефицита рабочей силы остается актуальной для всех регионов России. Самые трудности возникают у работодателей из Центрального, Уральского и Дальневосточного федеральных округов, где выбор кандидатов ограничен.

В то же время, компании из Москвы и Санкт-Петербурга имеют больше возможностей при подборе персонала. Однако, чем больше регион, тем больше конкуренция за кадры и сложности с поиском подходящих специалистов. В Коми в настоящий момент приходится конкурировать с 5 резюме на одну вакансию, что выше, чем в январе этого года.

Медианная зарплата в республике Коми сравнительно выросла за год на 19 тысяч рублей, достигнув уровня в 59,4 тысяч рублей. В то же время, стоит отметить, что предлагать высокую зарплату и платить ее – это разные вещи. Но это свидетельствует о том, что на рынке труда происходят определенные изменения.