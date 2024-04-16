Стала известна причина, по которой спецслужбы Сыктывкара выезжали к дому в Орбите

Напомним, вчера вечером жители столицы Коми делились в социальных сетях кадрами с разных уголков города, на которых видно, как машины полиции и "скорой" с включенной сиреной мчат в сторону Орбиты. Позднее появились кадры, сделанные около дома на улице Малышева минимум с пятью автомобилями правоохранителей. Видео очевидцев смотрите в нашем телеграм-канале .

Официальные источники не давали комментариев. Лишь сейчас стало известно, что причиной "суматохи" стал ложный вызов. Прибыв на место, правоохранители обнаружили двух мужчин в состоянии алкогольного опьянения и ни одного раненого. Обоих горожан доставили в отделение полиции. В отношении нарушителя, что совершил звонок, составили протокол об административном правонарушении, сообщили в Комиинформ со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Сыктывкару.