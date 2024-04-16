Сыктывкарец заработал уголовное дело из-за дерева

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Сыктывкарец стал фигурантом уголовного дела из-за голубой ели. Подробности расследования рассказали в пресс-службе сыктывкарского горсуда. В материалах дело указано, что ранее судимый житель столицы Коми, прогуливаясь по улице, увидел рядом с магазином товаров для садоводов голубую ель в горшке, что выставили владельцы торговой точки в качестве рекламы. Горожанин решил не медлить и похитил дерево. Позднее экспертиза оценила нанесенный владельцу магазина ущерб в 9979 рублей.

В ходе следствия выяснилось, что нарушитель ранее совершал хищения и в других магазинах города, однако всегда возмещал ущерб пострадавшим. К слову, в этот раз злоумышленник поступил также, что стало смягчающим обстоятельством.