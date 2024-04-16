В массовом завале лыжниц, где пострадала спортсменка из Коми, нет виновных

В массовом завале лыжниц, что случился на Спартакиаде в Сочи, нет виновных. К такому выводу пришли эксперты после проверки обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в начале масс-старта девушек на 10 км в рамках Спартакиады учащихся из-за плохих погодных условий, в том числе сильного тумана и метели произошел массовый завал участниц. Пострадали 17 девушек, двух из которых госпитализировали в больницу. Среди пострадавших участниц оказалась и спортсменка из Коми - дочь олимпийской чемпионки Юлии Чапаловой. Девушка получила ушиб.