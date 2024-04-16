В массовом завале лыжниц, где пострадала спортсменка из Коми, нет виновных
- 07:00 16 апреля
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- Татьяна Зубова
В массовом завале лыжниц, что случился на Спартакиаде в Сочи, нет виновных. К такому выводу пришли эксперты после проверки обстоятельств происшествия.
Напомним, ранее мы писали о том, что в начале масс-старта девушек на 10 км в рамках Спартакиады учащихся из-за плохих погодных условий, в том числе сильного тумана и метели произошел массовый завал участниц. Пострадали 17 девушек, двух из которых госпитализировали в больницу. Среди пострадавших участниц оказалась и спортсменка из Коми - дочь олимпийской чемпионки Юлии Чапаловой. Девушка получила ушиб.
Юлия Чапалова выступила с критикой в адрес организаторов, полагая, что в столь опасных погодных условиях проводить соревнования нельзя.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, в свою очередь, пояснила, что в ходе проверки опросили 80 человек, но в конце концов приготовления к выводу, что никто не виноват, сообщает ТАСС.