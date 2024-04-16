В Коми мужчина перевел на алименты сыну 200 рублей и пропал

Судебные приставы ОСП по г. Сыктывкару № 1 в настоящее время ведут исполнительный розыск Ильи Русаковв 1995 года рождения. Известно, что данный гражданин родом из столицы Коми.

В пресс-службе управления пояснили, что Илья Русаков обязан выплатить своему сыну сумму, превышающую 435 тысяч рублей. Последний платеж в размере 200 рублей был сделан 1 сентября прошлого года. С тех пор мужчина не давал о себе знать, оставив ребенка полностью на содержание матери.