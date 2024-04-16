В Коми мужчина перевел на алименты сыну 200 рублей и пропал
- 06:30 16 апреля
- 0+
- Татьяна Зубова
Судебные приставы ОСП по г. Сыктывкару № 1 в настоящее время ведут исполнительный розыск Ильи Русаковв 1995 года рождения. Известно, что данный гражданин родом из столицы Коми.
В пресс-службе управления пояснили, что Илья Русаков обязан выплатить своему сыну сумму, превышающую 435 тысяч рублей. Последний платеж в размере 200 рублей был сделан 1 сентября прошлого года. С тех пор мужчина не давал о себе знать, оставив ребенка полностью на содержание матери.
Судебные приставы ОСП по городу Сыктывкару обращаются ко всем жителям региона, кто владеет информацией о местонахождении нерадивого отца, с просьбой позвонить по следующим телефонам: 8 (8212) 28-79-92 (ОСП по г. Сыктывкару № 1) или 8 (8212) 28-74-69 (дежурная часть УФССП России по Республике Коми). Обращаем Ваше внимание, что эти номера телефонов доступны круглосуточно.