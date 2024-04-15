В Коми хотят отреставрировать театр оперы и балета за 6,5 миллиарда рублей
- 19:15 15 апреля
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- Елизавета Петрова
В Коми просят отреставрировать театр оперы и балета. На реконструкцию главного символа региона и его культуры требуется 6,5 миллиарда рублей. Об этом в Совете Федерации рассказали власти республики, которые прибыли в столицу для участия в Днях Республики Коми в палате регионов.
Театр оперы и балета располагается в здании, построенном еще в 1958 году, рассказала в Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре 15 апреля зампред правительства — министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Екатерина Грибкова.
«Сегодня здание не отвечает требованиям, предъявляемым к современным учреждениям культуры», — отметила она.
Чтобы привести театр в надлежавшее состояние, необходимо 6,5 миллиарда рублей, сказала чиновница. Для региона это неподъемная сумма. В связи с этим власти Коми попросили сенаторов помочь с получением средств из федерального бюджета на реконструкцию театра.
Как прокомментировал замминистра культуры РФ Владимир Осинцев, который также принял участие в заседании, необходимо еще раз оценить стоимость ремонтных работ. Другой вариант — провести реконструкцию в несколько очередей, например, начать со зрительного зала, который является сердцем театра.
«Необходимо также учитывать, что освоить в год более миллиарда рублей в рамках реконструкции любого объекта достаточно сложно, — пояснил замминистра. — При этом нельзя закрыть театр на три-четыре года».
Вопрос о реконструкции театра оперы и балета вынесут на пленарное заседание Совета Федерации 17 апреля, где подведут итоги Дней Республики Коми в палате регионов.
Государственный театр оперы и балета Республики Коми — один из главных символов республики и ее культуры. Репертуар культурного учреждения насчитывает более 60 опер, балетов, оперетт и других музыкальных жанров.