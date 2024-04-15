В Коми хотят отреставрировать театр оперы и балета за 6,5 миллиарда рублей

В Коми просят отреставрировать театр оперы и балета. На реконструкцию главного символа региона и его культуры требуется 6,5 миллиарда рублей. Об этом в Совете Федерации рассказали власти республики, которые прибыли в столицу для участия в Днях Республики Коми в палате регионов.

Театр оперы и балета располагается в здании, построенном еще в 1958 году, рассказала в Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре 15 апреля зампред правительства — министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Екатерина Грибкова.