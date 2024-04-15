В Сыктывкаре таксист помешал преступникам развести бабушку на 1 миллион 96 тысяч рублей

Фото из архива "ПроГород Сыктывкар"

Полицейские Сыктывкара выразили благодарность таксисту, который помог предотвратить обман двух пожилых женщин. Об этом сообщают в региональном УМВД. В дежурную часть полиции поступило сообщение от 81-летней местной жительницы о мошенничестве. Пенсионерка рассказала о звонке, который получила от мужчины, представившегося сотрудником правоохранительных органов, и о его заявлении, что на ее имя пытаются оформить кредит. Успокоив женщину, злоумышленник объяснил, что ей необходимо "закрыть декларацию", чтобы предотвратить мошенничество.

Несмотря на то, что бабушка не поняла значение этих фраз, она была слишком напугана, чтобы обратиться за советом. Она собрала все свои сбережения, накопив 1 миллион 96 тысяч рублей, и передала их незнакомой женщине, которая пришла к ней в дом.

Однако только после этого пенсионерка решила позвонить родственнице, чтобы узнать мнение о происходящем, и тогда ей стало ясно, что она попала в руки телефонных мошенников.

Следующим утром полицейским поступил звонок от представителей одного из банков. Они сообщили о посещении 86-летней пенсионеркой, которая, скорее всего, была обманута мошенниками. К тому времени у нее было с собой еще 1 миллион 96 тысяч рублей наличными.

На место происшествия немедленно прибыли полицейские, и в ходе разговора с пожилыми женщинами выяснилось, что вторая пенсионерка получила деньги от первой, чтобы помочь ей.

Преступники, используя аналогичную схему, уже похитили у второй женщины 500 тысяч рублей. После этого они предложили ей помочь другой женщине сохранить свои сбережения.

Когда аферисты отправили вторую потерпевшую за деньгами к третьей жертве, пожилая женщина почувствовала ухудшение самочувствия и отказалась выполнять дальнейшие инструкции преступников. В этот момент на помощь им пришел таксист Даниил Прокушев, ничего не подозревая о преступлении.

Заказчики сказали ему, что он должен помочь бабушке доставить наличные ее внуку. Однако по прибытии на место водитель почувствовал подвох и вместе с обманутыми женщинами обратился в банк.

Благодаря этому больше миллиона рублей не попало в руки мошенников и было возвращено владелицам. Сотрудниками УМВД России по городу Сыктывкару было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.