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Сильный снег с дождем: в Коми объявлено штормовое предупреждение

Сильный снег с дождем: в Коми объявлено штормовое предупреждениеФото из архива "ПроГород Сыктывкар"

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми":

С 18 часов 15 апреля до 18 часов 16 апреля в юго-западных районах местами ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег) (15 мм и более). Непогода обрушится на следующие районы: Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский, Усть-Вымский, Удорский, а также на город Сыктывкар.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

  • Воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок и участия в массовых мероприятиях.
  • Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Опасно отправляться в дальние поездки.
  • Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.
  • Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.
  • Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии.
  • Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.
  • Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.
  • Владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу воды.
  • Из подвалов вынести все, что может испортиться от воды.

Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.

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