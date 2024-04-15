Сильный снег с дождем: в Коми объявлено штормовое предупреждение

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС "Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми":



С 18 часов 15 апреля до 18 часов 16 апреля в юго-западных районах местами ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег) (15 мм и более). Непогода обрушится на следующие районы: Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский, Усть-Вымский, Удорский, а также на город Сыктывкар.



Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

Воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок и участия в массовых мероприятиях.

Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Опасно отправляться в дальние поездки.

Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно зарядите его.

Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.

Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии.

Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.

Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим.

Владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу воды.

Из подвалов вынести все, что может испортиться от воды.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.