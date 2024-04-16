Забудьте про навоз. Полейте землю этим народным удобрением и будете собирать урожай огурцов ведрами
- 07:15 16 апреля
- 12+
- Служба новостей
Чтобы получить богатый и вкусный урожай, растения нужно подкармливать во время вегетации. Можно использовать промышленные удобрения или народные методы. В народных методах используются природные питательные вещества, которые естественным образом подходят для питания растений.
При посадке рассады томатов рекомендуется положить на дно лунки кусочек свежей рыбы или маленькую рыбку типа кильки, посыпать её чайной ложкой золы, затем присыпать землёй и посадить рассаду. Это обеспечит растение фосфором, калием и микроэлементами.
Для посадки огурцов на дно лунки следует совок перегноя, смешанного со столовой ложкой золы, и посадить растение. Это обеспечит его азотом, микроэлементами и теплом для корней, что особенно важно для теплолюбивых культур.
Во время роста томатов и огурцов, примерно через 15-20 дней после посадки и далее раз в месяц, рекомендуется подкармливать растения настоем крапивы и других сорняков. Для этого заполните ёмкость на две трети травой, предварительно измельчённой, залейте водой, накройте крышкой и оставьте бродить на неделю-полторы. Когда начнётся активное выделение газов, удобрение будет готово. Разбавьте его водой в соотношении 1 к 10 и внесите под корень, примерно от одного до двух литров на растение. Это обеспечит культуры азотом, калием и железом.
Во время цветения помидоров и огурцов рекомендуется подкармливать их удобрениями с высоким содержанием калия и фосфора. Как только на растениях появятся первые цветочные кисти, их можно подкормить зольным настоем, раствором йода или борной кислоты, пишет портал ngnovoros.ru.