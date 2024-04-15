В Сыктывкаре закрыли пешеходную переправу в Седкыркещ
- 16:30 15 апреля
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре закрыли пешеходную переправу в Седкыркещ. Однако, чтобы обеспечить доставку людей в Заречный поселок до начала речных перевозок, было решено использовать суда на воздушной подушке «Кайман-10» и «Хивус-10». Эти суда уже находятся на вычегдском берегу и будут использоваться только для перевозки тех, кто действительно в ней нуждается. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Сыктывкара.
15 апреля, начался демонтаж пешеходных мостков и установка спасательных постов. В настоящее время, уже был установлен пост с палаткой со стороны Алешино, а также палатка и биотуалеты будут установлены со стороны поселка Седкыркещ.
Спасатели будут находиться на месте круглосуточно. При посадке жителей Заречных поселков, представителей экстренных, оперативных и коммунальных служб на суда, спасатели и сотрудники администрации будут делать записи в журналах прибытия-убытия, указывая причину, по которой им необходима перевозка по воде.
В случае возникновения вопросов, необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу Сыктывкара по телефонам 24-63-90 и 20-11-20, а также в местную администрацию по телефонам 23-82-40 и 23-82-06.
Кроме того, в настоящее время рассматривается вопрос аренды дополнительных судов, которые подходят для речного сообщения, как возможные варианты в случае технических неисправностей.
Проводятся также исследования по приобретению пассажирских судов на воздушной подушке, соответствующих техническим параметрам для регулярного сообщения.
Ранее жители Заречных поселков выразили свое недовольство тем, что местные власти отказываются перевозить всех без исключения через реку. Глава Коми, Владимир Уйба, отреагировал на их обращение.