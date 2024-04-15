В Сыктывкаре закрыли пешеходную переправу в Седкыркещ. Однако, чтобы обеспечить доставку людей в Заречный поселок до начала речных перевозок, было решено использовать суда на воздушной подушке «Кайман-10» и «Хивус-10». Эти суда уже находятся на вычегдском берегу и будут использоваться только для перевозки тех, кто действительно в ней нуждается. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии Сыктывкара.

15 апреля, начался демонтаж пешеходных мостков и установка спасательных постов. В настоящее время, уже был установлен пост с палаткой со стороны Алешино, а также палатка и биотуалеты будут установлены со стороны поселка Седкыркещ.