За неделю аферисты похитили у жителей Коми более 16 миллионов рублей
- 15:45 15 апреля
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- Елизавета Петрова
За последнюю неделю в дежурные части органов внутренних дел региона поступило 51 сообщение о случаях мошенничества. В 40 случаях потерпевшими оказались люди, которым прежде уже сообщали сотрудники полиции о различных схемах обмана. Общая сумма причиненного ущерба превысила отметку в 16,5 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Коми.
К примеру, в ОМВД России "Вуктыльское" поступило заявление от местного жителя, 43-летнего мужчины, о хищении суммы более 4,1 миллиона рублей. В ходе расследования было установлено, что на пострадавшего позвонил человек, который представился сотрудником Центробанка, и сообщил о попытках неизвестных злоумышленников оформить кредит на его имя.
Чтобы предотвратить возможное списание средств и избежать неприятностей, мужчине было предложено оформить зеркальный займ и перевести деньги на "безопасный счет". Вуктыльчанин последовал рекомендациям поддельного банковского работника, оформил кредиты на покупку автомобиля и совершил перевод на указанные счета.
Киберпреступники обманным образом похитили 1,5 миллиона рублей у слесаря из Сыктывкара. Пострадавший, мужчина 1968 года рождения, сообщил полицейским, что неизвестные люди с помощью мессенджера позвонили ему и представились сотрудниками правоохранительных органов.
Аферисты убедили мужчину, что на его счетах производились подозрительные операции, и чтобы предотвратить их, его уговорили оформить кредиты и перевести деньги на "безопасное место". После того, как деньги были переведены, злоумышленники перестали отвечать на звонки, и пострадавший обратился в полицию.
Под предлогом аренды квартиры женщина из Печоры, 1964 года рождения, потеряла более 7 тысяч рублей. На популярном сайте объявлений она начала переписку с человеком, который представился владельцем жилого помещения, и по просьбе мошенника сообщила свои персональные данные с банковской карты. Затем с ее счета были списаны все имеющиеся деньги.
Женщина из Сосногорска, 1980 года рождения, поверила интернет-лжецелителю и под предлогом эзотерических услуг была обманута на более 8 тысяч рублей.
По всем вышеупомянутым случаям были возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ "Мошенничество".