За неделю аферисты похитили у жителей Коми более 16 миллионов рублей

За последнюю неделю в дежурные части органов внутренних дел региона поступило 51 сообщение о случаях мошенничества. В 40 случаях потерпевшими оказались люди, которым прежде уже сообщали сотрудники полиции о различных схемах обмана. Общая сумма причиненного ущерба превысила отметку в 16,5 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по Коми.

К примеру, в ОМВД России "Вуктыльское" поступило заявление от местного жителя, 43-летнего мужчины, о хищении суммы более 4,1 миллиона рублей. В ходе расследования было установлено, что на пострадавшего позвонил человек, который представился сотрудником Центробанка, и сообщил о попытках неизвестных злоумышленников оформить кредит на его имя.