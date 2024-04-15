В Сыктывкаре подростка будут судить за распространение интимных фото знакомой девушки
- 14:30 15 апреля
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- Елизавета Петрова
Обвиняемый - несовершеннолетний житель Сыктывкара, выступивший в качестве распространителя интимных фотографий своей знакомой, оказался перед судом.
Заместитель прокурора этого города утвердил обвинительное заключение, где подразумевается нарушение статьи 137 Уголовного Кодекса РФ, а именно незаконное распространение личной информации, относящейся к частной жизни конкретного лица и не предоставленной им согласием.
Из собранных материалов уголовного дела становится ясно, что в июне 2023 года несовершеннолетний без одобрения своей приятельницы разместил ее фотографии в нижнем белье на странице своей другой знакомой в популярной социальной сети, "ВКонтакте".
Потерпевшая позднее объяснила, что до этого она имела отношения с этим парнем. Он неоднократно просил ее отправить ему интимные фотографии, однако она отказывалась. Чтобы запугать девушку, сыктывкарец пообещал разгласить их взаимоотношения ее родителям.
В итоге, под давлением, девушка сдалась и отправила свои фотографии парню. Впоследствии, их отношения закончились.
Обвиняемый, в свою очередь, объяснил, что он не имел намерения распространять информацию о приватной жизни бывшей девушки и не желал нанести ей вред. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.