В Сыктывкаре подростка будут судить за распространение интимных фото знакомой девушки

Фото из архива "ПроГород Сыктывкар"

Обвиняемый - несовершеннолетний житель Сыктывкара, выступивший в качестве распространителя интимных фотографий своей знакомой, оказался перед судом. Заместитель прокурора этого города утвердил обвинительное заключение, где подразумевается нарушение статьи 137 Уголовного Кодекса РФ, а именно незаконное распространение личной информации, относящейся к частной жизни конкретного лица и не предоставленной им согласием.

Из собранных материалов уголовного дела становится ясно, что в июне 2023 года несовершеннолетний без одобрения своей приятельницы разместил ее фотографии в нижнем белье на странице своей другой знакомой в популярной социальной сети, "ВКонтакте".

Потерпевшая позднее объяснила, что до этого она имела отношения с этим парнем. Он неоднократно просил ее отправить ему интимные фотографии, однако она отказывалась. Чтобы запугать девушку, сыктывкарец пообещал разгласить их взаимоотношения ее родителям.

В итоге, под давлением, девушка сдалась и отправила свои фотографии парню. Впоследствии, их отношения закончились.