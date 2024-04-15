В Сыктывкаре на некоторых заправках упали цены на бензин
- 13:45 15 апреля
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- Елизавета Петрова
Цены на автомобильное топливо в Сыктывкаре были пересмотрены на нескольких заправках. В частности, две из них, компания "Лукойл" и "Компания 2000", увеличили цены на бензин от 30 до 80 копеек в сравнении с прошлым месяцем. Об этом сообщает Комиинформ.
В то же время, компания "Движение Коми" снизила цены на 0,4-1,4 рубля. В результате текущие цены на бензин и дизельное топливо на всех заправках в Сыктывкаре практически сравнялись.
На 15 апреля информационное агентство "Комиинформ" опубликовало актуальные цены на бензин и дизельное топливо в Сыктывкаре. Компания "Лукойл" теперь предлагает следующие цены: для бензина АИ-92 - 48,10 рублей (ранее 47,80 рублей), для бензина АИ-95 - 52,63 рублей (ранее 52,33 рублей), а для дизельного топлива - 64,91 рубля (ранее 64,61 рубля).
Компания "Движение Коми" существенно снизила цены на своих заправках: для бензина АИ-92 - 44,55 рублей (ранее 45,99 рублей), для бензина АИ-95 - 52,55 рублей (ранее 52,99 рублей), а для дизельного топлива - 64,55 рублей (ранее 64,99 рублей).
Цены на заправках компании "2000" также подверглись изменениям. Для бензина АИ-92 цена составляет 45,50 рублей (ранее 44,80 рублей), для бензина АИ-95 - 52,90 рублей (ранее 52,10 рублей), а цена на дизельное топливо осталась неизменной и составляет 64,20 рублей.