В Сыктывкаре на некоторых заправках упали цены на бензин

Цены на автомобильное топливо в Сыктывкаре были пересмотрены на нескольких заправках. В частности, две из них, компания "Лукойл" и "Компания 2000", увеличили цены на бензин от 30 до 80 копеек в сравнении с прошлым месяцем. Об этом сообщает Комиинформ.

В то же время, компания "Движение Коми" снизила цены на 0,4-1,4 рубля. В результате текущие цены на бензин и дизельное топливо на всех заправках в Сыктывкаре практически сравнялись.