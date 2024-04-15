Суд закрыл заседания по новому делу, связанному с взятками, Алексея Чернова и Константина Ромаданова

Фото из архива "ПроГород Сыктывкар"

Суд закрыл заседания по новому делу, связанному с взятками, Алексея Чернова и Константина Ромаданова Продолжается рассмотрение дела бывших высокопоставленных чиновников Коми - бывшего замглавы региона Алексея Чернова, бывшего зампредседателя правительства Коми Константина Ромаданова и бывших руководителей ЗАО «КЭС» Евгения Ольховика и Бориса Вайнзихера - в Сыктывкарском городском суде. Об этом сообщает БНК.

На заседании 15 апреля было принято решение о закрытии отдельных заседаний.

Сессия началась с заявления со стороны защиты, где адвокат просил заседания, на которых планировалось обсуждение материалов дела из определенных томов, проводить закрыто.

Адвокат пояснил, что эти тома содержат личную переписку, распечатки телефонных разговоров и конфиденциальные сведения, касающиеся налоговой и банковской тайны.

Остальные адвокаты, обвиняемые, а также прокурор и представитель пострадавшей стороны поддержали ходатайство. Прокурор отметил, что все заседания, на которых будет рассматриваться письменная документация по делу, следует сделать закрытыми. Суд удовлетворил данное ходатайство.

Однако заседания, на которых планируется допрос свидетелей (без использования материалов дела), будут проводиться открыто.

Напомним, Алексею Чернову было предъявлено обвинение по части 4 статьи 291.1 Уголовного кодекса («посредничество во взяточничестве»), а Константину Ромаданову - по части 6 статьи 290 («получение взятки»). Евгению Ольховику и Борису Вайнзихеру было предъявлено обвинение по части 5 статьи 291 («дача взятки»).