Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

В Усинске сотрудник предприятия "Муниципальные перевозки" умер на рабочем месте

В Усинске сотрудник предприятия "Муниципальные перевозки" умер на рабочем местеФото из архива "ПроГород Сыктывкар"

В Государственную инспекцию труда Коми поступило уведомление о трагическом случае с работником местного предприятия, занимающегося перевозками. Об этом сообщает "Комиинформ".

Согласно информации, инцидент произошел 11 апреля на территории предприятия в Усинске, и завершился гибелью работника.

По предварительной информации, сотрудник потерял сознание и упал, несмотря на меры реанимации, предпринятые срочной медицинской помощью.

Обстоятельства произошедшего продолжают разъясняться, в связи с чем в настоящее время Государственной инспекцией организована специальная комиссия, занимающаяся расследованием данного несчастного случая.

...

  • 0

Популярное

Последние новости