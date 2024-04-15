В Усинске сотрудник предприятия "Муниципальные перевозки" умер на рабочем месте
- 12:00 15 апреля
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "ПроГород Сыктывкар"
В Государственную инспекцию труда Коми поступило уведомление о трагическом случае с работником местного предприятия, занимающегося перевозками. Об этом сообщает "Комиинформ".
Согласно информации, инцидент произошел 11 апреля на территории предприятия в Усинске, и завершился гибелью работника.
По предварительной информации, сотрудник потерял сознание и упал, несмотря на меры реанимации, предпринятые срочной медицинской помощью.
Обстоятельства произошедшего продолжают разъясняться, в связи с чем в настоящее время Государственной инспекцией организована специальная комиссия, занимающаяся расследованием данного несчастного случая.