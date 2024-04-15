Суд простил вахтовику из Коми две недели прогула

Фото из архива "ПроГород Сыктывкар"

Суд простил вахтовику из Коми, который две недели не являлся на работу, прогулы. Мужчина уволился по собственному желанию, однако был подвергнут дисциплинарному взысканию за прогулы. В результате истец обратился в суд с иском против ООО "Экология Югры" с требованием признать его увольнение незаконным и изменить формулировку основания увольнения. Он указал, что направил заявление об увольнении в адрес работодателя 16 сентября 2023 года, а 11 октября 2023 года получил бандероль от работодателя, в которой была его трудовая книжка с записью об увольнении по подпункту "а" пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса.

Истец также отметил, что не запрашивались объяснения по поводу дисциплинарного проступка, а с приказом об увольнении он не ознакомился.

В процессе рассмотрения дела судом было установлено, что в соответствии с графиком сменности, который истец получил, его очередная вахта должна была начаться 16 февраля 2023 года. Однако в эту дату истец не явился на работу и подал заявление на увольнение по собственному желанию с 18 сентября 2023 года.

Работодатель проставил резолюцию "с отработкой" на указанном заявлении. В период с 16 по 29 сентября 2023 года составлялись ежедневные акты об отсутствии истца на рабочем месте. И 20 сентября работодатель направил истцу уведомление о необходимости предоставить письменное объяснение по фактам отсутствия на рабочем месте в течение двух недель.

Однако 29 сентября был составлен акт о непредоставлении истцом объяснений, после чего были выданы приказы о применении к нему дисциплинарного взыскания в виде увольнения по подпункту "а" пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса за прогулы.

В процессе рассмотрения дела судом было установлено, что уведомление о предоставлении объяснений по фактам отсутствия на рабочем месте было получено истцом только 1 октября 2023 года, хотя было отправлено почтовым отправлением.

Следовательно, к 29 сентября 2023 года истец не был осведомлен о запросе на объяснения по фактам отсутствия. Таким образом, суд пришел к выводу, что действия работодателя по составлению акта о непредоставлении объяснений, выдаче приказов о дисциплинарном взыскании и увольнении были совершены преждевременно.