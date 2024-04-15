Суд простил вахтовику из Коми две недели прогула
- 11:45 15 апреля
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- Елизавета Петрова
Суд простил вахтовику из Коми, который две недели не являлся на работу, прогулы. Мужчина уволился по собственному желанию, однако был подвергнут дисциплинарному взысканию за прогулы.
В результате истец обратился в суд с иском против ООО "Экология Югры" с требованием признать его увольнение незаконным и изменить формулировку основания увольнения. Он указал, что направил заявление об увольнении в адрес работодателя 16 сентября 2023 года, а 11 октября 2023 года получил бандероль от работодателя, в которой была его трудовая книжка с записью об увольнении по подпункту "а" пункта 6 части 1 статьи 81 Трудового кодекса.
Истец также отметил, что не запрашивались объяснения по поводу дисциплинарного проступка, а с приказом об увольнении он не ознакомился.
В процессе рассмотрения дела судом было установлено, что в соответствии с графиком сменности, который истец получил, его очередная вахта должна была начаться 16 февраля 2023 года. Однако в эту дату истец не явился на работу и подал заявление на увольнение по собственному желанию с 18 сентября 2023 года.
Работодатель проставил резолюцию "с отработкой" на указанном заявлении. В период с 16 по 29 сентября 2023 года составлялись ежедневные акты об отсутствии истца на рабочем месте. И 20 сентября работодатель направил истцу уведомление о необходимости предоставить письменное объяснение по фактам отсутствия на рабочем месте в течение двух недель.
Однако 29 сентября был составлен акт о непредоставлении истцом объяснений, после чего были выданы приказы о применении к нему дисциплинарного взыскания в виде увольнения по подпункту "а" пункта 6 статьи 81 Трудового кодекса за прогулы.
В процессе рассмотрения дела судом было установлено, что уведомление о предоставлении объяснений по фактам отсутствия на рабочем месте было получено истцом только 1 октября 2023 года, хотя было отправлено почтовым отправлением.
Следовательно, к 29 сентября 2023 года истец не был осведомлен о запросе на объяснения по фактам отсутствия. Таким образом, суд пришел к выводу, что действия работодателя по составлению акта о непредоставлении объяснений, выдаче приказов о дисциплинарном взыскании и увольнении были совершены преждевременно.
Исковые требования истца были полностью удовлетворены. Решение суда не получило законную силу, как сообщает пресс-служба Сыктывкарского городского суда.