Указ уже подписан: с 17 апреля за отопление и воду пенсионеры больше не платят
- 15 апреля 10:15
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- Служба новостей
Пенсионерам предоставили новую меру поддержки.
С 17 апреля 2024 года пожилым россиянам предоставляется право не оплачивать некоторые коммунальные услуги в случае проблем с их качеством. В соответствии с новой политикой, пенсионеры освобождены от оплаты отопления, если в квартире длительное время держится температура ниже установленных норм.
То же самое правило будет действовать в отношении горячей воды: пенсионеры смогут не оплачивать услугу, если ее качество не соответствует санитарным нормам. Важно отметить, что появились новые возможности для доказательства недобросовестности поставщиков услуг - достаточно сделать фотографию или видеозапись проблемы.
Кроме того, Верховный суд вынес решение, согласно которому пенсионеры имеют право на компенсацию половины стоимости услуги при наличии доказательств ее плохого качества.