"С этого дня бесплатно для каждого пенсионера": новая льгота в России действует с 17 апреля

С начала апреля текущего года в России пожилым людям была предоставлена уникальная возможность - бесплатное посещение различных полезных мероприятий. Эта программа действует во всех регионах и предоставляет бесплатный доступ ко всем мероприятиям в течение месяца.

В рамках этой программы пенсионеры получили новые возможности на уровне регионов. Местные власти пересмотрели программу мероприятий для пожилых граждан, теперь они могут посещать различные активности абсолютно бесплатно.