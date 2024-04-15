"Майские праздники 2024 года станут самыми страшными в XXI веке": синоптики разочаровали россиян
- 09:20 15 апреля
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- Служба новостей
Эксперты в области метеорологии предостерегли о новых данных, касающихся прогноза погоды на предстоящие майские праздники. Согласно их мнению, этот период с климатической точки зрения может стать одним из самых сложных в XXI веке. Подобная атмосферная картина ожидается во многих регионах, сообщает progorodsamara.ru.
Специалисты отметили, что майские праздники в текущем году принесут настоящее климатическое бедствие в различные уголки России. Особые сложности ожидаются в центральных регионах страны.
Согласно новым прогнозам, как минимум первая половина майских каникул будет характеризоваться ужасной погодой. Так, в Москве ожидается прохладная погода, дневная температура будет около 13 градусов Цельсия. Основное внимание привлекает обильные осадки, которые обрушатся на город с 28 апреля по 5 мая. Метеорологи предупреждают о длительных дождях и отсутствии солнечных дней, что может стать серьезной проблемой для дачников, занимающихся своими участками в это время.
В конце апреля и на начало мая в Сибири также прогнозируются невероятно дождливые праздники. Например, в Новосибирске дожди пойдут каждый день на протяжении нескольких недель, что, вероятно, установит новый рекорд по количеству осадков за последние 24 года. Температура будет держаться на уровне 11-12 градусов, что также не добавляет комфорта. Ситуация похожа и на Урале, однако там солнце, судя по прогнозам, должно проявиться ближе к 5 мая.