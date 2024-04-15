В Сыктывкаре пассажирку госпитализировали после падения в автобусе

В результате падения в автобусе, произошедшего в Сыктывкаре, женщина получила травмы. Об этом сообщает Комиинформ.

Несчастный случай произошел вчера, 14 апреля, около 12:10. Водитель автобуса маршрута №44, родившийся в 1959 году, следовал по улице Интернациональная в направлении улицы Свободы, у дома №46 на улице Красных Партизан он резко затормозил, в результате чего одна из пассажирок, женщина 1958 года рождения, упала и получила травмы.