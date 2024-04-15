Вокалистка из Коми Алена Анисенкова вышла в финал федерального конкурса "Звезда"
- 08:15 15 апреля
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- Татьяна Зубова
Жительница Усинска Алена Анисенкова, что участвует во Всероссийском вокальном конкурсе на телеканале "Звезда", вышла в финал. По итогам зрительского голосования девушка набрала 37, 7% и прошла в следующий этап.
Напомним, конкурс собрал более 80 участников со всей России. Вокалисты "борются" не только за звание лучшего артиста, но и внушительный денежный приз.
Напомним, несколькими годами ранее в аналогичном проекте принимали участие артисты из Коми Евгений Гаврилов и рокер Максим Никитенко. Первый, кстати, выступил удачно, дойдя до финала конкурса.
Другие жители Коми смогли попасть на федеральные каналы благодаря своим спортивным успехам. Так, продавец из Инты решил попробовать свои силы, преодолев спортивную трассу в Минеральных Водах в рамках программы "Супернидзя" на телеканале "СТС". Парень увлекается паркуром и трикингом, потому пребывает в прекрасной физической форме.