Вокалистка из Коми Алена Анисенкова вышла в финал федерального конкурса "Звезда"

Жительница Усинска Алена Анисенкова, что участвует во Всероссийском вокальном конкурсе на телеканале "Звезда", вышла в финал. По итогам зрительского голосования девушка набрала 37, 7% и прошла в следующий этап.

Напомним, конкурс собрал более 80 участников со всей России. Вокалисты "борются" не только за звание лучшего артиста, но и внушительный денежный приз.