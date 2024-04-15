На пожаре в Эжве пострадали два человека

Фото ГУ МЧС России по Коми

Вчера, 14 апреля, в Эжве произошел пожар в деревянной двухэтажке. По информации ГУ МЧС России по Коми, возгорание произошло в одном из домов микрорайона Строитель. Загорелась квартира на первом этаже. Пламя охватило около 50 квадратных метров. К семи часам вечера огонь полностью ликвидировали. Всего из здания эвакуировали 46 жильцов.

В результате пожара пострадали два человека. Их госпитализировали в больницу. Медики диагностировали пациентам отравление угарным газом, а один из пострадавших также получил ушиб конечности.