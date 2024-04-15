На пожаре в Эжве пострадали два человека
- 06:45 15 апреля
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- Татьяна Зубова
Вчера, 14 апреля, в Эжве произошел пожар в деревянной двухэтажке.
По информации ГУ МЧС России по Коми, возгорание произошло в одном из домов микрорайона Строитель. Загорелась квартира на первом этаже. Пламя охватило около 50 квадратных метров. К семи часам вечера огонь полностью ликвидировали. Всего из здания эвакуировали 46 жильцов.
В результате пожара пострадали два человека. Их госпитализировали в больницу. Медики диагностировали пациентам отравление угарным газом, а один из пострадавших также получил ушиб конечности.
Напомним, ранее в Эжве крупный пожар произошел в общежитии на улице Мира. Пламя охватило несколько этажей, на его ликвидацию ушло больше восьми часов. Людей эвакуировали с верхних этажей с помощью пожарных лестниц. Погорельцев разместили в пунктах временного проживания, в том числе в городском Доме культуры.